使いやすさで人気のロボット掃除機＆ハンディクリーナー6選【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

ついついサボってしまいがちな掃除。そんな悩みを解消するためには、賢い「ロボット掃除機」にお任せしたり、気がついた時にいつでもサッと掃除できる「ハンディクリーナー」の導入がオススメだ。そんな2カテゴリの売れ筋を教えてもらった！

＊ ＊ ＊

＜教えてくれた人＞

ヨドバシカメラ

家電商品事業部

清野 誠さん

メーカーともコミュニケーションを取りながらヨドバシカメラで掃除機のカテゴリを担当。好みの機種は「掃除機のための掃除」を極力しなくても良いモデル。

＜Point＞

■日本の住環境でも使いやすいコンパクトなロボット掃除機の人気が上昇中！

日本の住環境に合ったサイズのロボット掃除機が少なかったこともあり、最近登場しているコンパクトな機種には期待大。今までサイズを理由に購入を諦めていたユーザーの需要を取り込んで、さらに充実化していきそうです！

1. 小さなサイズで大きな清掃力！ 頼れる「ルンバミニ」が登場

アイロボット

「Roomba Mini」（実勢価格：4万9800円前後）

通常のロボット掃除機が入りきれない場所でもコンパクト設計なのでしっかり対応してくれるのがおススメポイントです！（清野さん）

ルンバ史上最小サイズを実現しながらも、既存モデルの70倍強力になったパワーリフト吸引機能を搭載したパワフルな新モデルが登場。スティック型掃除機などが苦手な狭い隙間や低い家具の下にも入り込み、自動で掃除してくれる。

▲サイズを見直すことで、使用できるエリアが広がったのはもちろん、収納時の省スペース化にも成功。スッキリとして見栄えも◎

2. 静音性も◎！ 隅々までキレイにしてくれるロボット掃除機

エコバックス

「DEEBOT T90 PRO OMNI DEX95-12EE」（実勢価格：15万9800円前後）

洗練されたデザインと、手間いらずのお手入れを両立できるのが魅力。絡まり防止技術により、毛の絡まりを抑えながら掃除してくれるのも良いですね！（清野さん）

構造を全面的に再設計し最適化することで、集じん時の騒音を低減することに成功。ステーションが高圧の熱水でローラーモップを洗浄し、二次的な汚れも防ぐ。またモップの長さが27cmへと拡大し、より広範囲を効率よくカバーすることができるようになった。

3. 掃除からお手入れまで！ 掃除をまるっと全自動で任せられる

アンカー・ジャパン

「Eufy Robot Vacuum Omni C28」（実勢価格：9万9900円前後）

ゴミ収集、モップ洗浄、乾燥まですべて完結する、全自動クリーニングステーションが大きな魅力。約50℃で乾燥するので生乾きもありません（清野さん）

約1.0kgの圧力で押して拭くことで、しつこい汚れも綺麗にしてくれる。水拭きしながらモップを洗浄するため、汚れも引きずらない。またカーペットを検知するとモップが自動的に持ち上がり、濡らさずに掃除することが可能。

＜Point＞

■気づいたときにサッと清掃できるハンディクリーナーは、その手軽さがユーザーウケ◎！

手の届くところに設置が出来るコンパクトさと手軽さが最大の利点。気づいたときにサッと清掃できるのはもちろん、最近はキッチン清掃用を謳った機種が登場しているなど目的に応じて使い分けられるほど進化しています。

4. ベストセラーモデルがフルモデルチェンジ

シャークニンジャ

「Shark EVOPOWER DX WV517JBK」（実勢価格：3万9600円前後）

コンパクトなデザインなので、サッと取って気になる場所をすぐお掃除できるのがいいですね。稼働時間は最大40分で、充電切れの心配もありません（清野さん）

既存モデルと比較し吸引力が2.5倍に。フロア用電動ノズルが付属し、カーペットやラグを含む床の上の大きいゴミやほこりも強力に取り除いてくれる。コンパクトなヘッドが狭い場所にも入り込み、部屋の隅なども逃さず掃除できる。

▲清掃後は溜まったゴミに触れることなく簡単に捨てられる。清掃自体はもちろん、その後の手軽さも掃除の習慣化には嬉しいポイント！

5. 大型掃除機を出すほどでもない…そんな「ちょっと掃除」にはコレ！

レコルト

「コードレス スポットクリーナー」（実勢価格：4950円前後）

200gと軽量ながら、約2,000Pa（満充電時）とパワフルな吸引力が魅力のスポットクリーナーです。日常の「ちょっと掃除」にもってこいです（清野さん）

約3.5cm幅で軽量ボディ、かつワンタッチ操作で手軽に吸引できるスポットクリーナーが登場。冷蔵庫やキーボード、引き出しやデスクなど、ちょっとした隙間やスペースに使いやすいお手軽掃除機だ。

6. 片手でラクラク！ 超軽量コードレスハンディクリーナー！

ショップジャパン

「インビクタス ワン V2」（実勢価格：1万9990円前後）

500mlペットボトル並みの軽さがウリのハンディクリーナーです。軽いながらも吸引力は十分で、使い回しのよい掃除機です（清野さん）

エコモードでは連続使用時間が旧モデルに比べ約1.35倍に。かつ重量は約510gと軽く、女性から高齢の方まで簡単に持ち運ぶことができる。ハンディからスティックにワンタッチで早変わりするので、これ一本で家中のお掃除が可能。

>> 特集【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号34-35ページの記事をもとに構成しています

＜文／小沢大介＞

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