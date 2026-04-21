連絡より先に「行方不明」を知っていた京都府南丹市園部町の山中に小学６年生・安達結希くん（11）の死体が遺棄された事件。父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕され、現在も取り調べが続いている。「優季容疑者は落ち着いた様子で応じているそうです。容疑を認めるような発言もしており、さらに『衝動的に首を絞めた』といった趣旨の供述もしています。府警としては容疑が固まり次第、殺人罪での再逮捕に踏み切りた