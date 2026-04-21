DAZN（ダゾーン）は21日、サッカーコンテンツに特化した年間プラン「DAZN SOCCER」の提供を8月30日（日）までの加入での期間限定で開始することを発表した。「DAZN SOCCER」では月々2,600円（年間31,200円）で、6月12日（金）に開幕するFIFAワールドカップ2026をはじめ、明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンをはじめとする欧州サッカー、ハイライトや情報番組などDAZNが配信する全てのサッカー