ホラー映画『チャイルド・プレイ』シリーズの殺人人形「チャッキー」が再び返ってくる？チャッキーの生みの親ドン・マンシーニが新作映画を準備中だと米ペンシルベニアコミコン「スティール・シティ・コン」で発表し、が報じている。 『チャイルド・プレイ』シリーズは1988年に映画第1作が製作されたのち、2017年までに全7作が展開。2021年にはシリーズ初となるドラマ版「チャ