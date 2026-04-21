ホラー映画『チャイルド・プレイ』シリーズの殺人人形「チャッキー」が再び返ってくる？チャッキーの生みの親ドン・マンシーニが新作映画を準備中だと米ペンシルベニアコミコン「スティール・シティ・コン」で発表し、が報じている。

『チャイルド・プレイ』シリーズは1988年に映画第1作が製作されたのち、2017年までに全7作が展開。2021年にはシリーズ初となるドラマ版「チャッキー」が米放送開始となり、2024年に全3シーズンで完結している。日本ではHuluにて全エピソードが視聴可能だ。

マンシーニが語ることには、新たなチャッキー映画は2017年の映画『チャイルド・プレイ ～チャッキーの狂気病棟～』とドラマ版「チャッキー」の双方の続編となる予定とのこと。これまでのオリジナル全7作品の脚本を手がけ、内3作の監督、ドラマ版のショーランナー・製作総指揮・脚本を務めてきたマンシーニが、再度監督としてメガホンを取ることも明かしている。

マンシーニは2024年にもドラマ版と連動する形で新作映画を進行するを示していた。当時、製作初期段階と言われていた作品が、この度準備中と報じられた作品と同一であるかは定かではないが、チャッキーの創造主たるマンシーニは、まだまだユニバースの拡大に意欲を燃やしている。

また、オリジナルシリーズにてチャッキーの花嫁ティファニー役でアフレコを務めたジェニファー・ティリーも数か月前に「チャッキーとティファニーの新作が制作という事実を聞いてます。あの残虐な二人組がね」と米に向けて語っている。チャッキー役声優のブラッド・ドゥーリフとティリーのコンビが新作映画にカムバックする可能性も十分あり得そうだ。今後の進展を注視したい。

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