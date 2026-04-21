バスケットボール女子国内リーグ・ENEOSサンフラワーズは20日、田中こころ選手の今シーズンの活動方針を発表しました。田中選手は今月14日、WNBAドラフトで新球団「ゴールデンステート・ヴァルキリーズ」から3巡目（全体38位）で指名を受けていましたが、球団側と協議した結果、今シーズンの契約は締結しないことが決まりました。歴史的な指名を受けながらも、まずは日本でのレベルアップを選択した田中選手。2025年のアジアカップ