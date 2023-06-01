◆アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽準決勝アルアハリ２―１神戸（２０日、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）準々決勝以降がサウジアラビア・ジッダで集中開催されているＡＣＬＥで、神戸は前回王者・アルアハリ（サウジアラビア）に逆転負けし、初の決勝進出を逃した。準々決勝でカタール王者・アルサド相手に終盤２点差を追い付き、ＰＫ戦の末に勝利した神戸は、大会前身のＡＣＬに