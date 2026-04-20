バルセロナは22日、ラ・リーガ第33節でセルタを本拠地『Spotifyカンプ・ノウ』に迎える。現地メディア『ムンド・デポルティーボ』が、同試合を前にしたチーム状況を伝えた。今季、バルセロナはラ・リーガ前節終了時点で26勝1分4敗を記録し、勝ち点「79」を獲得。2位につけるレアル・マドリードとは勝ち点が「9」離れている。直接対決を残しているため、まだ油断はできない状況ではあるが、現状では7シーズンぶりのラ・リーガ2