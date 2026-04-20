毎年4月に開催の「長野マラソン」が19日に長野市で開かれ、9295人のランナーが春の信濃路を駆け抜けました。一方で、19日は最高気温が25度を超え、運営側もランナーも暑さ対策を強いられました。今年で28回目を迎えた長野マラソン。長野市の長野運動公園をスタートし、五輪関連施設を巡りながら長野オリンピックスタジアムを目指します。今年は9295人が出走。沿道に大会応援団の演奏や、観客の声援が響きました