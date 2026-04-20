茅野市出身で3月、現役を引退した女子マラソンの細田あいさん。小学5年生の時に競技を始め、約20年間走り続けた細田選手。いま思い描いている第二の人生とは?テレビ信州小椿希美ディレクター「あらためて競技生活本当にお疲れさまでした」細田あいさん「ありがとうございます」テレビ信州小椿希美ディレクター「いまは全く走らない生活になった感じですか?」細田あいさん「そこまでまだ走ろうっていうところまで、