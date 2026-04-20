三つどもえの争いとなった伊那市長選挙は19日、投開票され、新人の吉田浩之さんが現職を破って初当選しました。16年ぶりにリーダー交代となる伊那市。そのかじ取り役を担う吉田さんの決意とは。伊那市長選挙で初当選したのは前の市議会議員、吉田浩之さん(63)です。当選から一夜明けた20日、市役所で当選証書を受け取りました。現職と新人2人による三つどもえの選挙戦で、吉田さんは1万3617票を獲得し、初当選を果たし