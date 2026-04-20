18日に発生した県北部を震源とする震度5クラスの2度の地震。20日午後6時現在、付近では震度1以上の地震が25回発生していて、今後1週間程度は注意が必要です。大町市美麻にあるそば店と商店を兼ねた店内では19日、割れた食器や瓶などの片付けに追われていました。店内の時計は2度目の大きな揺れが発生した午後3時前で止まったまま。種山千恵子さん「昨夜は何かね、みんな眠れなかった人が多いと思います。一度にガシャガシャと来た