新車100万円以下のコンパクトSUVに注目集まるヒョンデのインド法人は2026年3月20日、新型コンパクトSUV「EXTER（エクスター）」を発表しました。100万円を切る価格設定に加え、MT仕様も用意されるなど、手頃さと運転の楽しさを両立したモデルとして注目されています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ライズ」より小さな「“新型” SUV」です！ 画像で見る（28枚）新型エクスターは、都市での使いやすさとSUVらしい力