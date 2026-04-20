新車100万円以下のコンパクトSUVに注目集まる

ヒョンデのインド法人は2026年3月20日、新型コンパクトSUV「EXTER（エクスター）」を発表しました。

100万円を切る価格設定に加え、MT仕様も用意されるなど、手頃さと運転の楽しさを両立したモデルとして注目されています。

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新型エクスターは、都市での使いやすさとSUVらしい力強さを兼ね備えたコンパクトモデルです。

外観は、大胆な前後バンパーやブラックラジエーターグリルを採用し、ダイヤモンドカットのアルミホイールやウイングタイプスポイラーと組み合わせることで、コンパクトながら存在感のあるスタイルに仕上げられています。

インテリアはネイビーとグレーのデュアルトーンでまとめられ、ダッシュボードには3Dカーボン調の加飾を採用。さらにメタルペダルやドライブレコーダーなども備わり、価格帯を超えた質感と装備が与えられています。

ボディサイズは全長3830mm×全幅1723mm×全高1643mmで、ホイールベースは2450mm。トヨタ「ライズ」よりも約16cm短く、取り回しに優れたサイズ感が特徴です。

一方で全高は比較的高く、ホイールベースも長めに設定されているため、室内空間にも余裕があります。荷室容量は通常時で391リットルを確保し、日常使いにも十分対応します。

パワートレインは、最高出力83馬力・最大トルク113.8Nmを発揮する1.2リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。軽量ボディとの組み合わせにより軽快な走りを実現します。

トランスミッションは5速MTと5速AMT（セミAT）を設定し、ユーザーの好みに応じた選択が可能です。

さらに、ガソリンとCNGを併用するバイフューエル仕様も用意されており、こちらは最高出力69馬力・最大トルク95.2Nmを発揮。デュアルシリンダーのCNGタンクを搭載しながらも、荷室容量225リットルを確保しています。

安全面では、全車に6つのエアバッグを標準装備するほか、ESC（横滑り防止装置）やヒルスタートアシストなど約30項目の安全機能を全グレードに標準装備。価格を抑えながらも高い安全性を実現しています。

価格は、ベースグレードのガソリンMTモデル「HX 2」が57万9900ルピー（約99万円 ※2026円4月中旬時点）から。また、最上位グレードのガソリンAMTモデル「HX 10」でも94万1900ルピー（約161万円）に収まるなど、非常に競争力の高い設定となっています。

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新型エクスターに対して、SNSでは多くの反響が寄せられています。

特に価格面については、「めちゃ安い」「この内容で100万円切りはすごい」といった驚きの声が多く見られました。

また、「日本でも売れそう」「このサイズ感なら欲しい」といった、日本導入を期待するコメントも目立ちます。

装備面についても、「安いのに安全装備が充実しているのはいい」「コスパがかなり高い」といった評価が寄せられています。

さらに、「MTあるのがいい」「最近こういうクルマ減ってるから嬉しい」といった、マニュアル設定を歓迎する声や、「ちょっと乗ってみたい」「普段使いにちょうどいいサイズ」といった実用性に注目する意見も見られました。

低価格・コンパクト・装備充実という3拍子がそろった新型エクスター。インド市場だけでなく、日本のユーザーからも大きな関心を集めているようです。