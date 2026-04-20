ドジャースの大谷翔平選手の活躍を後押ししようと、世羅町にある観光農園では、2026年も鮮やかな花で描いた巨大な「花絵」が登場しました。力強いバッティングフォームと愛犬のデコピン。「花の駅せら」にお目見えしたのは、メジャーリーグで活躍するドジャースの大谷翔平選手です。今年の花絵は、50メートル四方の畑に3万株のビオラとネモフィラで描きました。「花の駅せら」では、大