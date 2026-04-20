20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の同日放送時間・内容の変更が公式SNSで発表された。【写真】きょう放送『CDTVライブ！ライブ！』に出演する豪華アーティスト公式Xでは「＜番組からのお知らせ＞本日はよる7時30分から一部放送内容を変えてお送りします」と告知している。この日の番組ではAdo、ア