『CDTVライブ！ライブ！』今夜の放送時間・内容を変更 地震の影響
20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の同日放送時間・内容の変更が公式SNSで発表された。
【写真】きょう放送『CDTVライブ！ライブ！』豪華アーティスト
公式Xでは「＜番組からのお知らせ＞本日はよる7時30分から一部放送内容を変えてお送りします」と告知している。
この日の番組ではAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、中島健人、INI、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterが出演することが発表されていた。
【写真】きょう放送『CDTVライブ！ライブ！』豪華アーティスト
公式Xでは「＜番組からのお知らせ＞本日はよる7時30分から一部放送内容を変えてお送りします」と告知している。
この日の番組ではAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、中島健人、INI、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterが出演することが発表されていた。