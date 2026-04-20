熊本市南区で、80代の両親から現金などを脅し取り、けがをさせたとして60代の息子が逮捕されました。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の田嶌俊孝容疑者(62)です。 田嶌容疑者は、4月16日の午後8時半ごろから午後9時25分ごろまでの間、熊本市南区御幸木部の実家で、84歳の父親と83歳の母親の体を叩く蹴るなどしたうえで「殺すぞ」などと脅し、父親から現金などを奪い、母親にけがをさせた疑いが持たれています。