「殺すぞ」と80代両親を襲ったのは62歳の息子…実家で暴行を加え現金を強奪 強盗傷害容疑で逮捕 「何も話さない」と容疑を否認 熊本市南区
熊本市南区で、80代の両親から現金などを脅し取り、けがをさせたとして60代の息子が逮捕されました。
強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の田嶌俊孝容疑者(62)です。
田嶌容疑者は、4月16日の午後8時半ごろから午後9時25分ごろまでの間、熊本市南区御幸木部の実家で、84歳の父親と83歳の母親の体を叩く蹴るなどしたうえで「殺すぞ」などと脅し、父親から現金などを奪い、母親にけがをさせた疑いが持たれています。
母親は太もも辺りに打撲を負いましたが、父親にけがはありませんでした。
警察によりますと当時、田嶌容疑者は酒を飲んだ後だったとみられていて、金を借りるために実家を訪れ、両親が拒否した後、犯行に及んだということです。
田嶌容疑者は、父親が「お金の話をしていたところ、息子が暴れ始めた」と110番通報をした際に逃走していました。
その後の行方を追っていた警察は4月20日、田嶌容疑者が大型スーパーにいるという情報を入手し、大型スーパー近くの病院で田嶌容疑者を見つけ、その場で逮捕したということです。
警察の調べに対し、田嶌容疑者は、「何も話さない」と容疑を否認しています。