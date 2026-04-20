熊本市南区で、80代の両親から現金などを脅し取り、けがをさせたとして60代の息子が逮捕されました。

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の田嶌俊孝容疑者(62)です。

田嶌容疑者は、4月16日の午後8時半ごろから午後9時25分ごろまでの間、熊本市南区御幸木部の実家で、84歳の父親と83歳の母親の体を叩く蹴るなどしたうえで「殺すぞ」などと脅し、父親から現金などを奪い、母親にけがをさせた疑いが持たれています。

母親は太もも辺りに打撲を負いましたが、父親にけがはありませんでした。

警察によりますと当時、田嶌容疑者は酒を飲んだ後だったとみられていて、金を借りるために実家を訪れ、両親が拒否した後、犯行に及んだということです。

田嶌容疑者は、父親が「お金の話をしていたところ、息子が暴れ始めた」と110番通報をした際に逃走していました。

その後の行方を追っていた警察は4月20日、田嶌容疑者が大型スーパーにいるという情報を入手し、大型スーパー近くの病院で田嶌容疑者を見つけ、その場で逮捕したということです。

警察の調べに対し、田嶌容疑者は、「何も話さない」と容疑を否認しています。