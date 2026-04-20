デビュー35周年の演歌歌手田川寿美（50）が20日、東京・上野の摩利支天大徳寺で新曲「いのち陽炎」（22日発売）のヒット祈願と歌唱奉納を行った。大徳寺は曲タイトルにある「陽炎」を神格化した守護神「摩利支天」をまつり、聖徳太子が制作したと伝わる木像が安置されている。祈願の後には「これまでにさまざまな場所でヒット祈願をしてきたけど、今日はこれまでと違う気持ちです。大きな節目で“新生・田川寿美”になりましたとい