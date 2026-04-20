携帯短期乗り換えのイメージ総務省は20日、携帯電話会社の回線契約を短期間で次々と乗り換えて特典を受け取る「ホッピング」の抑制に向けた論点を有識者会議に示した。特典目当ての悪質行為に歯止めをかけ、利用者間の不公平を解消する。過度な囲い込みを防ぐために現在は一括に限定している特典の提供方法を、一定の期間を定めて分割で付与できるようにする案が有力。有識者会議は夏までに結論を出す見通しだ。端末と料金プラ