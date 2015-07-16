『2年縛り』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
現状では1年なり2年なりの期間拘束も基本的にはできないため
ケータイ Watch
livedoor ECHOES
スマホの隆盛で市場は大手3社の寡占体制になり、過大な販売戦略が横行
Engadget 日本版
総務省や公正取引委員会の指摘を受けた対応だが、微修正にとどまっている
J-CASTニュース
途中解約で支払いが生じる2年縛りは独占禁止法違反の恐れがあるという
日テレNEWS NNN
総務省は6日、携帯大手3社に2年縛りを見直すよう行政指導をしたと発表した
読売新聞オンライン
高額な違約金などは他社への乗り換えを制限する可能性があるとしている
ライブドアニュース速報
月々の分割金が安くなり、無理のない支払金額にできるというメリットがある
livedoor
今夏にも、新料金体系を導入する見通しだという
BUZZAP！
期間の延長は、根本的な解決にはまったくなっていないと弁護士は指摘
弁護士ドットコム
「2年縛り」を、思いついた当日に解約できたという人は16.0％だった
マイナビニュース
「2年縛り」の無料解約期間も1カ月から2カ月に延長すると表明
各社は収入減を避けたいため、解除が有名無実化する可能性は高いと筆者
データ通信の利用が少ない人向けの低価格プランを検討していると明かした
一方ソフトバンクとドコモが主導して、新たな「縛り」を進めているという
175ドルで買える「Moto G」はカメラ性能が良く、バッテリーも長持ちする
ギズモード・ジャパン
2年縛りの問題点として、契約の自動更新などが指摘されている
契約から２年経過後は無料で解約できるプランの追加などを検討するという