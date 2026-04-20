20日午後4時53分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード7.5の地震が発生し、青森県で最大震度5強を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。地震の概要20日午後4時53分頃、青森県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は三陸沖(北緯39.8度、東経143.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は7.5と推定されます。この地震により津波が発生