20日午後4時53分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード7.5の地震が発生し、青森県で最大震度5強を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

地震の概要

20日午後4時53分頃、青森県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は三陸沖(北緯39.8度、東経143.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は7.5と推定されます。

この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

◆青森県

階上町



【震度5弱】

◆青森県

八戸市 七戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町



◆岩手県

宮古市 普代村 盛岡市 二戸市 八幡平市 矢巾町 花巻市



◆宮城県

登米市 涌谷町



【震度4】

◆北海道

函館市 新冠町



◆青森県

十和田市 三沢市 野辺地町 六戸町 横浜町 六ヶ所村 三戸町 田子町 新郷村 青森市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 藤崎町 むつ市 東通村



◆岩手県

久慈市 山田町 岩泉町 田野畑村 野田村 岩手洋野町 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 軽米町 九戸村 一戸町 北上市 遠野市 一関市 奥州市 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 大船渡市 釜石市 住田町 大槌町



◆宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市 色麻町 宮城美里町 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 仙台宮城野区 石巻市 東松島市 松島町



◆秋田県

三種町 井川町 秋田市 由利本荘市 にかほ市 大館市 鹿角市 北秋田市 横手市 大仙市 秋田美郷町



◆山形県

酒田市 三川町 村山市 中山町



◆福島県

国見町



【震度3】

◆北海道

渡島北斗市 七飯町 新ひだか町 新篠津村 札幌北区 札幌東区 札幌清田区 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 知内町 木古内町 上ノ国町 厚沢部町 南幌町 長沼町 壮瞥町 室蘭市 苫小牧市 白老町 厚真町 むかわ町 平取町 浦河町 様似町 帯広市 芽室町 浦幌町 十勝大樹町 釧路市



◆青森県

五所川原市 今別町 蓬田村 板柳町 鶴田町 中泊町 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 田舎館村 大間町 佐井村



◆岩手県

陸前高田市



◆宮城県

宮城加美町 南三陸町 白石市 村田町 仙台青葉区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 塩竈市 富谷市 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村



◆秋田県

能代市 男鹿市 潟上市 藤里町 八峰町 五城目町 八郎潟町 大潟村 小坂町 上小阿仁村 湯沢市 仙北市 羽後町 東成瀬村



◆山形県

鶴岡市 庄内町 遊佐町 山形市 寒河江市 上山市 天童市 東根市 尾花沢市 山辺町 河北町 西川町 山形朝日町 大江町 大石田町 新庄市 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 米沢市 南陽市 高畠町 山形川西町 山形小国町 白鷹町 飯豊町



◆福島県

福島市 郡山市 白河市 須賀川市 福島伊達市 桑折町 大玉村 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 いわき市 相馬市 南相馬市 双葉町 浪江町 新地町 猪苗代町 会津坂下町 会津美里町



◆茨城県

常陸太田市 笠間市 茨城町 土浦市 石岡市 常総市 取手市 つくば市 つくばみらい市



◆栃木県

高根沢町



◆群馬県

館林市 群馬明和町 邑楽町



◆埼玉県

加須市 久喜市 川口市 春日部市 幸手市 宮代町



◆千葉県

松戸市 浦安市



◆東京都

八王子市



◆神奈川県

横浜西区 横浜中区 小田原市



◆新潟県

長岡市 加茂市 見附市 田上町 刈羽村 新潟北区 新潟東区 新潟中央区 新潟南区 新潟西区 新潟西蒲区 新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 胎内市 聖籠町 阿賀町



◆山梨県

忍野村