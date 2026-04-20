アメフトの社会人「Xリーグ」が「Xリーグプレミア」としてリニューアルされ、5月3日のパナソニック―オービック戦（東京ドーム）で開幕する。昨年リーグ3位のSEKISUIチャレンジャーズは20日、兵庫県庁を表敬訪問。斎藤元彦知事らに、1年目からの躍進を誓った。新リーグは、11チームが参加。東西で地区を分け、上位チームがトーナメントで覇権を争った昨年までと違い、全10節の完全総当たりとなる。上位6チームがプレーオフに進