◇近畿学生野球春季リーグ第3節3回戦奈良学園大2―0和歌山大（2026年4月20日大阪シティ信金スタジアム）4季連続優勝を目指している奈良学園大が3つ目の勝ち点を挙げ、リーグ戦単独トップに立った。1回裏、相手失策と四球で築いた1死一、二塁で4番・森大輔（4年、市和歌山）が2ストライクと追い込まれた3球目を右前に運ぶ先制適時打を放った。「（外より）低めの球だったので、右方向を意識しました。一本で（ランナーは