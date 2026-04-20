19日に投票が行われた伊那市長選挙で、現職を破って初当選した吉田浩之さんが、一夜明け意気込みを語りました。伊那市長選挙で初当選したのは、前市議会議員・吉田浩之さん（63）です。当選から一夜明けた20日、市役所で当選証書を受け取りました。現職と新人2人による三つどもえの選挙戦で、吉田さんは1万3617票を獲得。4期16年を務め、5期目を目指した現職の白鳥孝さんに1240票差をつけて、初当選しました。【伊那市長選挙】吉田