株式会社サンステラは、Bambu Lab製の最新デュアルノズル3Dプリンター「X2D」の国内展開を開始した。本製品は20万円未満ながらも、50μmの動作制度と、デュアルノズルを搭載し、マルチカラー・サポート別材料化・マルチマテリアル造形の高速化を実現。これまでにない造形体験と生産性を提供する。また65℃のアクティブチャンバーを搭載し、エンジニアリングプラスチックの安定造形も可能になった。■製品の主な特長 1. デュアルノ