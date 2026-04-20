20万円未満のデュアルノズル・ヒートチャンバー搭載機！「Bambu Lab X2D」国内販売開始
株式会社サンステラは、Bambu Lab製の最新デュアルノズル3Dプリンター「X2D」の国内展開を開始した。本製品は20万円未満ながらも、50μmの動作制度と、デュアルノズルを搭載し、マルチカラー・サポート別材料化・マルチマテリアル造形の高速化を実現。これまでにない造形体験と生産性を提供する。また65℃のアクティブチャンバーを搭載し、エンジニアリングプラスチックの安定造形も可能になった。
■製品の主な特長
1. デュアルノズルによる高効率マルチマテリアル造形
デュアルノズル構造により、サポート材とモデル材を分離して造形できるため、後処理の簡略化と仕上がり品質の向上を実現。多色・多素材造形にも柔軟に対応する。※補助ノズルの印刷品質はメインノズルと比較して、わずかに劣る傾向がある。
2. 最大300℃ノズル × 65℃加熱チャンバー
高温ノズルとアクティブ加熱チャンバーにより、ABS・ASA・ナイロンなどのエンジニアリングフィラメントを安定して造形可能。温度環境を均一に保つことで、反りや層間剥離を抑制する。
3. 50μmの高精度・高速造形
別売のビジョンエンコーダー（校正治具）を利用することで、50μmの動作制度を実現する。また最大1,000mm/sの高速移動と高加速度制御により、従来機と比較して大幅な造形時間短縮を実現。安定した品質と再現性を両立する。
4. AIによる造形品質の自動最適化
フィラメント供給・押出状態・造形状況をリアルタイムで監視し、異常を検知・補正。フィラメントの吸湿やノズルの摩耗などにも自動対応し、常に安定した造形品質を維持する。
5. 誰でも簡単に使える
スライスソフトはほとんどの材料のパラメーターを搭載。面倒な調整などは不要。機械のトラブルもフィラメントの詰まり・湿気・供給異常などをAIが検知し、トラブルを未然に防止。初心者からプロフェッショナルまで安心して運用できる設計だ。
＜主な仕様（抜粋）＞
造形方式：FDM（熱溶解積層方式）
造形サイズ：
メインノズル印刷：256×256×260 mm3
補助ノズル印刷：235.5×256×256 mm3
デュアルノズル印刷：235.5×256×256 mm3
2つのノズルの合計容積：256×256×260 mm3
ノズル温度：最大300℃
チャンバー温度：最大65℃
ノズル構成：デュアルノズル（メインノズル＋補助ノズル）
モーター：高精度クローズドループ制御
対応材料：
〇メインホットエンド
PLA,CoPE,PETG,TPU,PET,ABS,ASA,PA,PC,PPA
それらのCF/GF混合材・またサポート材（PVA,BVOHなど）
〇補助ホットエンド
PLA（PLA Aeroを除く）、PETG、ABS、ASA、AMS用TPU、PLA用サポート、PLA/PETG用サポート、ABS用サポート、PA/PET用サポート、PET、PA、PC、PVA；炭素繊維/ガラス繊維強化PLA、PETG、ABS、ASA、PA6、PAHT、PET
〇補助ホットエンド（印刷には注意が必要です¹）
PLAシルク、PETG-CF、ASA-CF、PA6-CF、AMS用TPU、PA/PETサポート
■サンステラで購入するメリット
サンステラ商流のみの特典「BambuLab ソフトウェアユーザーマニュアル」別送
サンステラ限定の特典として、Psych0h3ad 監修の「BambuLab ソフトウェアユーザーマニュアル」を「後送り」にて１か月以内に発送。最初からつまずかない安心の体制を整える。
※既購入者様への配布などは11月内をめどに案内する。
BambuLab製品全部品全在庫保有
日本の代理店としては初めて、BambuLab社が販売する部品を全製品在庫保有を行っている。
万が一の時でもお待たせしない安心の保証体制で、企業様でも安心して導入できる。
日本拠点技術者による修理サポート
日本拠点の技術者による修理サポートで、万が一の際にも安心。
サンステラ3Dモール ポイント高還元
サンステラ3Dモールでの購入時、現在キャンペーンとして3％ポイント還元を実施している。
購入後価格保証
サンステラ3Dモールにてご購入いただいた製品について、購入日から1か月以内にセールまたは価格改定が実施された場合、差額分をポイントにて還元する。
■今後の展開
サンステラでは、国内在庫・日本語サポート・独自マニュアルを通じて、導入から運用まで一貫した支援を提供する。
また、2026年に開設予定の実店舗「サンステラ3Dステーション」や各種イベントにおいても、実機体験・導入相談の場を提供し、より多くのユーザーに3Dプリント技術の可能性を届けていくとしている。
2026年夏に開設予定の店舗「サンステラ3Dステーション」のイメージ
■販売サイト：サンステラ3Dモール
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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1. デュアルノズルによる高効率マルチマテリアル造形
デュアルノズル構造により、サポート材とモデル材を分離して造形できるため、後処理の簡略化と仕上がり品質の向上を実現。多色・多素材造形にも柔軟に対応する。※補助ノズルの印刷品質はメインノズルと比較して、わずかに劣る傾向がある。
2. 最大300℃ノズル × 65℃加熱チャンバー
高温ノズルとアクティブ加熱チャンバーにより、ABS・ASA・ナイロンなどのエンジニアリングフィラメントを安定して造形可能。温度環境を均一に保つことで、反りや層間剥離を抑制する。
3. 50μmの高精度・高速造形
別売のビジョンエンコーダー（校正治具）を利用することで、50μmの動作制度を実現する。また最大1,000mm/sの高速移動と高加速度制御により、従来機と比較して大幅な造形時間短縮を実現。安定した品質と再現性を両立する。
4. AIによる造形品質の自動最適化
フィラメント供給・押出状態・造形状況をリアルタイムで監視し、異常を検知・補正。フィラメントの吸湿やノズルの摩耗などにも自動対応し、常に安定した造形品質を維持する。
5. 誰でも簡単に使える
スライスソフトはほとんどの材料のパラメーターを搭載。面倒な調整などは不要。機械のトラブルもフィラメントの詰まり・湿気・供給異常などをAIが検知し、トラブルを未然に防止。初心者からプロフェッショナルまで安心して運用できる設計だ。
＜主な仕様（抜粋）＞
造形方式：FDM（熱溶解積層方式）
造形サイズ：
メインノズル印刷：256×256×260 mm3
補助ノズル印刷：235.5×256×256 mm3
デュアルノズル印刷：235.5×256×256 mm3
2つのノズルの合計容積：256×256×260 mm3
ノズル温度：最大300℃
チャンバー温度：最大65℃
ノズル構成：デュアルノズル（メインノズル＋補助ノズル）
モーター：高精度クローズドループ制御
対応材料：
〇メインホットエンド
PLA,CoPE,PETG,TPU,PET,ABS,ASA,PA,PC,PPA
それらのCF/GF混合材・またサポート材（PVA,BVOHなど）
〇補助ホットエンド
PLA（PLA Aeroを除く）、PETG、ABS、ASA、AMS用TPU、PLA用サポート、PLA/PETG用サポート、ABS用サポート、PA/PET用サポート、PET、PA、PC、PVA；炭素繊維/ガラス繊維強化PLA、PETG、ABS、ASA、PA6、PAHT、PET
〇補助ホットエンド（印刷には注意が必要です¹）
PLAシルク、PETG-CF、ASA-CF、PA6-CF、AMS用TPU、PA/PETサポート
■サンステラで購入するメリット
サンステラ商流のみの特典「BambuLab ソフトウェアユーザーマニュアル」別送
サンステラ限定の特典として、Psych0h3ad 監修の「BambuLab ソフトウェアユーザーマニュアル」を「後送り」にて１か月以内に発送。最初からつまずかない安心の体制を整える。
※既購入者様への配布などは11月内をめどに案内する。
BambuLab製品全部品全在庫保有
日本の代理店としては初めて、BambuLab社が販売する部品を全製品在庫保有を行っている。
万が一の時でもお待たせしない安心の保証体制で、企業様でも安心して導入できる。
日本拠点技術者による修理サポート
日本拠点の技術者による修理サポートで、万が一の際にも安心。
サンステラ3Dモール ポイント高還元
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購入後価格保証
サンステラ3Dモールにてご購入いただいた製品について、購入日から1か月以内にセールまたは価格改定が実施された場合、差額分をポイントにて還元する。
■今後の展開
サンステラでは、国内在庫・日本語サポート・独自マニュアルを通じて、導入から運用まで一貫した支援を提供する。
また、2026年に開設予定の実店舗「サンステラ3Dステーション」や各種イベントにおいても、実機体験・導入相談の場を提供し、より多くのユーザーに3Dプリント技術の可能性を届けていくとしている。
2026年夏に開設予定の店舗「サンステラ3Dステーション」のイメージ
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