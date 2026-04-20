きのう、山形県鶴岡市のコンビニエンスストアで栄養ドリンク2点を盗んだとして、５２歳の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】万引きしたのは栄養ドリンク2点...無職の男(52)を現行犯逮捕（山形・鶴岡市） 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、鶴岡市青柳町に住む無職の男（52）です。 警察によりますと、男はきのう午前９時３２分ごろ、鶴岡市青柳町地内のコンビニエンスストアで、栄養ドリンク２点（販売価格合計１２５