18歳の女性の遺体が大分県豊後大野市の山中で見つかった事件で、逮捕された男がスマホとナイフを大分市の港に捨てたと供述していて、警察は20日、海での捜索活動を行いました。 【写真を見る】18歳女性死体遺棄事件警察が海を捜索逮捕の男「スマホとナイフを港に捨てた」と供述大分 この事件は、大分県中津市の18歳女性が豊後大野市の山中で遺体で発見され、女性と接点のあった大分市元町の無職・姫野忠文容疑者（58）が死