現地４月19日のプレミアリーグ第33節で、首位のアーセナルは２位のマンチェスター・シティと敵地で対戦。16分に先制を許し、２分後にカイ・ハバーツのゴールで同点に追いつくも、65分に勝ち越し弾を奪われ、頂上決戦を１−２で落とした。クラブの公式サイトによると、ミケル・アルテタ監督は「当然ながら、結果には非常に落胆している。我々は勝利を目ざしてここに来た。しかし、今日の試合はペナルティエリア内での攻防に差が