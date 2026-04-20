「非常に落胆している」マンCとの頂上決戦で惜敗のアーセナル。アルテタ監督は悔しさ露わ「今日は我々の思い通りにはいかなかった」

「非常に落胆している」マンCとの頂上決戦で惜敗のアーセナル。アルテタ監督は悔しさ露わ「今日は我々の思い通りにはいかなかった」