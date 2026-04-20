1978年、日本映画はなぜかUFOだらけだった。菅原文太主演の『トラック野郎』が宇宙へ飛び、倉本聰も脚本で便乗──その裏には、ある洋画の大ヒットが引き起こした空前のUFOブームがあった。邦画が時代に飲み込まれた“異様な一年”を、特撮史の裏側に潜む意外な事実を、特撮事情に詳しいライターの桜井顔一氏の新刊『日本特撮 人気作品の裏設定』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】こ