2026年度前期朝ドラ『風、薫る』の主人公のモデルとなった大関和（チカ）はどんな人物？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する（第2回）。文・写真＝青山誠仕事を得るため上京。しかし…離婚成立後の明治14年（1881）、和は子供たちと母や妹の一家を引き連れて上京した。黒羽には女を雇ってくれる仕事がなく、このままでは、蓄えが尽きて野垂れ死ぬのを待つばかり。そうなる前に賭けに出ることにした。文明開花の東京ならば、女