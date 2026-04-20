「前日まで、普通の女子高生だった」。元日テレアナの町亞聖さんの日常は、母の入院で一変しました。父から「今日からお前が母親だ」と宣言され、家計、家事、きょうだいの世話…逃げ場のない孤独な奮闘を18歳で強いられます。36年前、支援もヤングケアラーという言葉もなかった時代に彼女が背負わされた過酷な現実。しかしそれは決して、過去の出来事ではありません。今なお続く「ケアラー」の現実とは。 【写真】「