アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の協議の開催をめぐり、イラン側は参加を拒否したと明らかにしました。一方、アメリカのトランプ大統領は交渉団の派遣を表明していて、協議の開催は不透明な状況です。イラン国営通信は19日、イランがアメリカとの2回目の協議への参加を拒否したと伝えました。アメリカによる「過剰な要求」や「非現実的な期待」に加え、「海上封鎖を停戦違反とみなしている」ことを挙げています。一方、ト