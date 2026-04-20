現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった愛知県在住61歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：61歳男性同居家族構成：本人、妻（62歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：愛知県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：1100万円現在の預貯金：1800万円、リスク資産：1300万円