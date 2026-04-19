[4.19 ブンデスリーガ第30節](アリアンツ・アレーナ)※24:30開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 3 キム・ミンジェDF 19 アルフォンソ・デイビスDF 21 伊藤洋輝DF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 8 レオン・ゴレツカMF 10 ジャマル・ムシアラMF 14 ルイス・ディアスMF 22 ラファエル・ゲレイロFW 11 ニコラス・ジャクソン控えGK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF