バイエルンvsシュツットガルト スタメン発表
[4.19 ブンデスリーガ第30節](アリアンツ・アレーナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 34 D. Ofli
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 8 ティアゴ・トマス
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 14 ルカ・ジャック
DF 22 ロレンツ・アシニョン
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 27 バドレディン・ブアナニ
監督
セバスティアン・ヘーネス
※24:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 34 D. Ofli
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 8 ティアゴ・トマス
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 14 ルカ・ジャック
DF 22 ロレンツ・アシニョン
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 27 バドレディン・ブアナニ
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります