[4.19 ブンデスリーガ第30節](アリアンツ・アレーナ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 34 D. Ofli

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 39 B. Ndiaye

監督

ビンセント・コンパニ

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 フィン・イェルチュ

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 10 クリス・フューリッヒ

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

FW 8 ティアゴ・トマス

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット

DF 14 ルカ・ジャック

DF 22 ロレンツ・アシニョン

DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ

MF 28 ニコラス・ナルティ

MF 30 チェマ・アンドレス

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

FW 27 バドレディン・ブアナニ

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります