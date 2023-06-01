プレミアリーグ 25/26の第33節 ノッティンガム・フォレストとバーンリーの試合が、4月19日22:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ（FW）、オマリ・ハッチンソン（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー