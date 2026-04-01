プレミアリーグ 25/26の第33節 ノッティンガム・フォレストとバーンリーの試合が、4月19日22:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ（FW）、オマリ・ハッチンソン（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、レスリー・ウゴチュク（MF）らが先発に名を連ねた。

42分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ムリーリョ（MF）に代わりジャイール・クーニャ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+2分に試合が動く。バーンリーのクイリンシー・ハートマン（DF）のアシストからジアン・フレミング（MF）がゴールを決めてバーンリーが先制。

ここで前半が終了。0-1とバーンリーがリードしてハーフタイムを迎えた。

ノッティンガム・フォレストは後半の頭から選手交代。ディラン・バクワ（FW）からイゴル・ジェズス（FW）に交代した。

62分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。モーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、バーンリーが選手交代を行う。マーカス・エドワーズ（FW）からライル・フォスター（FW）に交代した。

69分ノッティンガム・フォレストが逆転。オマリ・ハッチンソン（MF）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

76分、バーンリーが選手交代を行う。レスリー・ウゴチュク（MF）からヤコブ・ブルーンラーセン（FW）に交代した。

76分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。クリス・ウッズ（FW）からライアン・イェーツ（MF）に交代した。

その直後の77分ノッティンガム・フォレストに貴重な追加点が入る。ライアン・イェーツ（MF）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がヘディングシュートを決めて3-1。2点差に広げる。モーガン・ギブスホワイト（MF）はハットトリックを達成。

84分、バーンリーは同時に3人を交代。ジェイドン・アンソニー（FW）、フロレンティーノ・ルイス（MF）、ジアン・フレミング（MF）に代わりルム・チャウナ（FW）、ジョシュ・ローレント（MF）、アルマンド・ブロヤ（FW）がピッチに入る。

88分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。オマリ・ハッチンソン（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）に代わりモラト（DF）、ニコラス・ドミンゲス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+8分ノッティンガム・フォレストが追加点。ニコラス・ドミンゲス（MF）のアシストからイゴル・ジェズス（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが4-1で勝利した。

なお、バーンリーは75分にフロレンティーノ・ルイス（MF）、80分にカイル・ウォーカー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 00:10:17 更新