マーケティングリサーチ会社の株式会社アスマークは、直近３か月以内に冷凍食品を購入したことがある２０〜５９歳の男女８００人を対象に、「冷凍食品に関するアンケート調査」を実施した。その結果、全体の７割以上が、「夕食の主食」や「昼食の主食」として冷凍食品を利用していることが明らかになった。近年、共働き世帯の増加によるタイムパフォーマンス意識の高まりや、コロナ禍を機とした内食やストック需要の高まりを背