マーケティングリサーチ会社の株式会社アスマークは、直近３か月以内に冷凍食品を購入したことがある２０〜５９歳の男女８００人を対象に、「冷凍食品に関するアンケート調査」を実施した。その結果、全体の７割以上が、「夕食の主食」や「昼食の主食」として冷凍食品を利用していることが明らかになった。

近年、共働き世帯の増加によるタイムパフォーマンス意識の高まりや、コロナ禍を機とした内食やストック需要の高まりを背景に、冷凍食品への需要は拡大。日本冷凍食品協会によると、冷凍食品の国民１人あたりの消費量は、２０２４年に２３．６キロ（前年比０．４キロ増）となり、過去最高を記録した。

また、近年の物価高騰を背景に、食料品全体の価格が上昇傾向にある中で、消費者の節約志向は一層強まっている。そこで今回は、直近３か月以内に冷凍食品を購入したことがある２０〜５９歳の男女８００人を対象に、冷凍食品に関する調査を行った。

直近３か月間で購入した冷凍食品は、第１位が「餃子（６２．６％）」、第２位が「炒飯、ピラフ（５２．３％）」、第3位が「パスタ、スパゲッティ（５１．６％）」となった。

直近３か月間で購入した冷凍食品を性別でみると、男性では「炒飯、ピラフ（５７．５％）」が女性に比べて１０ｐｔ以上高かった。一方、女性は「カット野菜、枝豆、インゲンなどの農産物（４８．３％）」の購入率が男性に比べて特に高く、その差は２０ｐｔ以上に上った。

直近３か月間で購入した冷凍食品を世帯構成別でみると、全体での購入率が上位３品である「餃子」「炒飯、ピラフ」「パスタ、スパゲッティ」は、いずれも【親子世帯（親と子どものみ）】で最も高い購入率となった。

具体的に見ると、「餃子」は【親子世帯（親と子どものみ）】の購入率が６８．６％であるのに対し、【ひとり暮らし】は５１．２%と顕著に低く、その差は１５ｐｔ以上だった。また、「炒飯、ピラフ」は【親子世帯（親と子どものみ）】の購入率が５６．１％と最も高く、【夫婦または恋人と2人暮らし】が４２．１%と最も低かった。さらに、「パスタ、スパゲッティ」についても、【親子世帯（親と子どものみ）】の購入率が５４．９％と最も高く、【夫婦または恋人と２人暮らし】が４１．３%と最も低い結果となった。

直近３か月以内に購入した冷凍食品を食の価値観別でみると、全体での購入率が上位３品である、「餃子」「炒飯、ピラフ」「パスタ、スパゲッティ」は、いずれも【節約志向層】で最も低い購入率となった。具体的に見ると、「餃子」は【健康志向層】の購入率が６８．９％と最も高く、【節約志向層】が５９．０%と最も低かった。また、「炒飯、ピラフ」は【美食志向層】で６２．３％と購入率が突出して高く、【節約志向層】と比べて１５ｐｔ以上の差がみられた。さらに、「パスタ、スパゲッティ」についても、【美食志向層】で６０．８％と購入率が最も高く、【節約志向層】と比べて１５ｐｔ以上の差がみられた。