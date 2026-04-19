アイドルグループ・＝LOVEは18、19日、神奈川・横浜スタジアムで、結成8周年を記念したツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』FINAL in 横浜スタジアムを開催。2日間で約7万人を動員した。【写真】ド派手！2日間で7万人を動員した＝LOVE19日の公演では、開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、「青春“サブリミナル”」を歌うメンバーの姿がスクリーンに映し出される。この曲でセンターを務める高松瞳（※高＝