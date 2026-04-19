高須クリニックの高須克弥院長（81）が19日、自身のXを更新。有名キャバクラ嬢がYouTube番組で「あなたの年収を1日で稼ぎます」と発言した件をめぐり、持論をつづった。4月15日に配信されたYouTubeの“逆転就活リアリティ”番組「REAL CAREER」の中で、同番組主催者の1人で、起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏が40〜50代の3人の志願者に対し「君たちの年収は、（MCで有名キャバクラ