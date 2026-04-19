高須クリニックの高須克弥院長（81）が19日、自身のXを更新。有名キャバクラ嬢がYouTube番組で「あなたの年収を1日で稼ぎます」と発言した件をめぐり、持論をつづった。

4月15日に配信されたYouTubeの“逆転就活リアリティ”番組「REAL CAREER」の中で、同番組主催者の1人で、起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏が40〜50代の3人の志願者に対し「君たちの年収は、（MCで有名キャバクラ嬢の）ゆいぴすがだいたい一晩で稼いじゃったりする金額なんですけど、どう思います？」などと問いかけ。その後、年収約400万円だという44歳の志願者が「400万という数字に関しては、僕は何の感想も持たないです」などとリアクションすると、それを聞いたゆいぴすが「別にどうこう言われても、私は、あなたの年収を1日で稼ぎます」と返すやりとりが、ネット上などで話題になっている。

高須氏は、この件について記されたポストを添付。「このキャバ嬢の稼ぎは食物連鎖頂点に近い水商売部門で働く労働者の瞬間最大風速だとおもいます。この稼ぎは持続できません」と書き出した。そして「大きな声で言えませんが、水商売の食物連鎖の頂点は美容産業です」と明言し、「零細企業の高須クリニックでさえ悪あがきするレジェンドキャバクラあがりお嬢様のメンテナンスをする僕の肉体労働で50年持続しています。毎度ありがとうごさいます」とつづった。