高校野球の春季東京都大会は19日、4回戦4試合が行われ、ベスト8が出揃った。昨秋の東京大会を制し、今春16年ぶりにセンバツ出場の帝京が佼成学園に1―4で敗れる波乱が起きた。東東京の夏シードは獲得している。昨秋東京大会で準優勝の関東第一は昨春の優勝校・東亜学園を7―0の8回コールドで下し、ベスト8に駒を進めた。淑徳は6―3で明大中野に勝利。国学院久我山は15―8の7回コールドで安田学園を制した。国学院久我山