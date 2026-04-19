◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）中日はエースの高橋宏斗投手が２度のリードを守れず、５回１／３を６失点の８６球で降板した。今春のＷＢＣ日本代表右腕は今季４度目の先発も勝てず、３敗目。「あれだけ点を取ってもらったのに申し訳ない投球をしてしまいました」とコメントした。井上一樹監督は「阪神サイドの高橋に対しての対応力。ちょうど１週間前にね（当たって）。その中で高橋も『アレアレ？』