◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５中日（１９日・甲子園）

中日はエースの高橋宏斗投手が２度のリードを守れず、５回１／３を６失点の８６球で降板した。今春のＷＢＣ日本代表右腕は今季４度目の先発も勝てず、３敗目。「あれだけ点を取ってもらったのに申し訳ない投球をしてしまいました」とコメントした。

井上一樹監督は「阪神サイドの高橋に対しての対応力。ちょうど１週間前にね（当たって）。その中で高橋も『アレアレ？』という部分がきっとあったと思う。隙というか、そういったところを突かれたのかなという気がします」と話した。次回の登板については「宏斗はやっぱり、どんなにアレだったりしても、１年投げきっていくというのは持ってほしい。仮にちょっとミニキャンプじゃないけど、そういったものを（２軍で）張らなきゃいけないかなということもあるかもしれないけど、そこは投手コーチも含め、もちろん僕も含めて、いろんなアドバイスをして、というようなところになってくる」と説明し、１年間ローテを外さない方針を示唆した。